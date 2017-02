VIDEO. Brésil : plongée au cœur d'un récif de corail méconnu

Ce trésor naturel couvre 9 500 kilomètres carrés, au large du Brésil. Greenpeace a lancé une mission pour explorer un récif de corail encore méconnu, dont l'existence a été révélée dans un article scientifique, paru dans Science Advances (en anglais), en avril 2016. Ces images très rares, diffusées par l'ONG lundi 30 janvier, ont été tournées à l'aide de deux petits sous-marins embarqués à bord de l'Esperanza.

Pendant deux à trois semaines, militants et scientifiques doivent déambuler dans ces eaux profondes, afin de filmer des images d'une flore et d'une faune à la riche diversité. Crustacés, éponges, corail mou, corail noir, escargots de mer... L'équipe dit avoir identifié des dizaines d'espèces d'invertébrés et de poissons.

Noyé dans l'obscurité, le récif intrigue les scientifiques

Cette formation est d'autant plus étonnante que l'obscurité règne autour des coraux, alors que la lumière est pourtant indispensable à la photosynthèse. Ces eaux sont en effet riches en sédiments, charriés par le puissant fleuve Amazone à plus d'une centaine de kilomètres des côtes.

Mais Greenpeace craint déjà pour l'avenir de ce site naturel, en raison de l'appétit des compagnies pétrolières dans la région, notamment Total et BP. L'ONG a donc lancé une pétition (en anglais) pour interdire à d'encombrants et polluants voisins de menacer l'écosystème.