Trois choses à faire à l'occasion de la journée de la Terre

C'est un peu son anniversaire. La planète est célébrée, samedi 22 avril, à l'occasion de la journée mondiale de la Terre. Cet évènement est l'occasion chaque année de sensibiliser le public sur les questions environnementales et plus particulièrement le changement climatique. Franceinfo vous propose trois initiatives pour faire du bien à notre planète.

Vous voulez parrainer un morceau de mer, de désert ou de forêt ? Et bien, sachez que vous pouvez adopter (virtuellement) un petit bout de la planète bleue grâce à la campagne lancée par la Nasa depuis le 6 avril dernier. Nom de code de l'opération: #adopttheplanet. Un site (en anglais) a été mis en ligne. Les internautes sont invités à entrer leur nom. Ils se voient alors attribuer, au hasard, un morceau de planète de 88 km de large en moyenne. L'objectif est d'en apprendre un peu plus sur la zone en question grâce aux données collectées par les satellites.

A franceinfo, nous avons testé l'application et sommes désormais les heureux propriétaires d'un bout d'océan Pacifique.

Capture d'écran du site "Adopt the planet" de la Nasa qui permet de devenir propriétaire (virtuel) de petits morceaux de la planète. (NASA)

D'autres internautes ont également partagé sur Twitter leurs nouveaux protégés.

j'ai adopté un tout petit bout d'Antarctique !#AdoptThePlanet for #EarthDay.. Which one will you get? https://t.co/CZJaM5CoXU #NASA