VIDEO. Un couple retrouvé momifié dans un glacier en Suisse, 75 ans après

Enlacés, couchés dans la glace. Voici les corps momifiés du couple retrouvé jeudi à plus de 2 600 mètres d’altitude par un employé des remontées mécaniques sur le massif des Diablerets (Suisse). En observant de près les dépouilles parfaitement conservées grâce au froid, le responsable du domaine a très vite compris le caractère exceptionnel de la découverte.

Disparus depuis 75 ans

"On a vu les chaussures d’un homme plus des chaussures de femmes, explique Bertrand Tschannen, Directeur du domaine skiable Glacier 3000. Une partie des corps était encore dans la glace. Comme on les a retrouvés ici, on pense qu’ils sont tombés dans une crevasse." Le couple, Francine et Marcelin, était prisonnier du glacier depuis plus de 75 ans.

