Paris : un immense cachalot en plastique échoué en bord de Seine, "métaphore gigantesque du dérèglement de notre écosystème"

Un immense cachalot s'est échoué en bord de Seine, près de la cathédrale Notre-Dame de Paris : il a été posé dans la nuit de jeudi à vendredi, indique France Bleu Paris vendredi 21 juillet. Il s’agit d’un faux animal en plastique, installé par un collectif d'artistes belges.

Les promeneurs du quai de la Tournelle (5e arrondissement) n'en ont pas cru leurs yeux vendredi. Le cétacé paraît réel. Il ne pèse pas 30 tonnes mais mesure bien 15 mètres de long, comme un vrai.

Incroyable scène ce matin au pont de la Tournelle, où un cachalot s'est échoué. Les scientifiques sont sur place pic.twitter.com/oYEAzF04Jq — BLOOM Association (@Bloom_FR) 21 juillet 2017

"Il n'y a pas de message ou de marketing, c'est vraiment une œuvre d'art qui vise à provoquer des émotions", indique à franceinfo Bart Van Peel, un des artistes du collectif Captain Boomer. "Ce qu'on veut faire, c'est repousser de nouvelles frontières entre le réel et la fiction, parce que c'est fantastique de retrouver cette expérience d'enfant. C'est la question que l'on se pose pendant toute sa vie : c'est quoi le réel, c'est quoi le faux ?"

Derrière "l'œuvre", une ambition éducative

Le collectif Captain Boomer, créé en 2007 à Anvers, n'en est pas à son coup d'essai puisque le vrai-faux cachalot a déjà été exposé dans des conditions similaires à Anvers, Valence, Londres, et même à Rennes il y a un an. Sur son site, le collectif explique que le cachalot constitue une "métaphore gigantesque du dérèglement de notre écosystème". "Les gens sentent que leur lien avec la nature est déréglé. Le jeu entre la fiction et la réalité renforce ce sentiment de dérèglement", soulignent les artistes.

Pour faire plus vrai que nature, le collectif a d'ailleurs prévu un scénario pour accompagner l'œuvre. Des artistes déguisés en scientifiques vont s'affairer autour de la statue, comme s'ils autopsiaient le cétacé. Ils répondront aux questions du public sur les cachalots et pourquoi ils s'échouent.

Une œuvre à dimension éducative. "Pendant nos échouages, on voit une forte interaction avec le public, indique le collectif sur son site. Cela attire et mobilise la communauté locale. Les gens se parlent, spéculent et s'étonnent." L'installation devrait rester en place jusqu'en début de semaine, avec la complicité des autorités.