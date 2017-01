VIDEO. Le nord de la France se couvre de neige et de verglas

L'année 2017 s'ouvre, dimanche 1er janvier, sous le signe de la vigilance à la neige et au verglas du nord de la France à la région parisienne et jusqu'à l'Eure-et-Loir, avec une alerte orange étendue à 18 départements et prolongée jusqu'à la mi-journée de lundi, jour des derniers retours de vacances.