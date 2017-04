Le catamaran "Race for Water" quitte Lorient pour une croisade contre la pollution

C'est un bâteau hors normes qui part autour du monde, en croisade contre le plastique. Parti dimanche 9 avril de Lorient (Morbihan), il passera par des zones identifiées comme très polluées - les Antilles ou la Polynésie française - pour arriver à Dubaï en 2021. Sa mission : sensibiliser la population locale à la pollution des océans, et proposer des solutions.

Valoriser les déchets plastique

"La vision de la fondation, c'est de pouvoir rémunérer les collecteurs de rue, pour pouvoir récupérer ce déchet plastique et le transformer en énergie, puisqu'on a aujourd'hui des technologies sur le marché qui permettent de valoriser les déchets plastiques en les transformant en gaz synthétique et en électricité" détaille Marco Simeoni, président de la fondation Race for water. Le navire lui-même est un modèle écologique. En plus des 500 mètres carrés de panneaux solaires, deux piles à hydrogène et une voile de kite ont été installés. Objectif pour l'équipage : être totalement autonome en multipliant les sources d'énergie.

