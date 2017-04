La Colombie décrète la situation d'urgence à Mocoa, après la coulée de boue qui a fait au moins 273 morts

La Colombie a décrété la ville de Mocoa en situation d'urgence pour accélérer sa réhabilitation, lundi 3 avril, trois jours après une coulée de boue meutrière. Le dernier bilan fait état de 273 morts et 262 blessés, a déclaré le président Juan Manuel Santos, lundi soir. Le chef de l'Etat a passé la nuit dans une base militaire proche, à Villagarzon, afin de continuer mardi à diriger les secours et les travaux.

Le gouvernement a en outre approuvé le versement de 40 milliards de pesos (environ 13,7 millions de dollars) à l'Unité nationale de gestion du risque de catastrophe (UNGRD). Elle dirige la réparation des infrastructures de la ville privée d'eau courante et dont 80% de la population ne dispose toujours pas d'électricité.

Encore 220 disparus

Selon la Croix-Rouge, la catastrophe a également fait 220 disparus et affecté quelque 45 000 habitants du chef lieu du Putumayo. Une base de données a été créée pour recenser les disparus. Un porte-parole de la Croix-Rouge a souligné que la fenêtre de 72 heures, au cours desquelles des vies peuvent encore être sauvées, se refermait lundi soir.

"On a retrouvé des cadavres mais on n'écarte pas la possibilité de découvrir quelqu'un vivant", a toutefois assuré le directeur de l'UNGRD. Afin d'éviter des épidémies, le gouvernement a lancé une campagne de prévention et de vaccination. Il a distribué des kits de produits alimentaires et d'hygiène. Les sinistrés ont accès à une assistance psychologique et cinq refuges ont été aménagés.