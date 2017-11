En un siècle, les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande ont perdu un mois d'hiver

Aux Etats-Unis et en Nouvelle-Zélande, l'hiver dure aujourd'hui un mois de moins qu'il y a 100 ans. C'est ce qu'explique le Guardian, en s'appuyant sur les mesures de températures des stations météorologiques nationales. Les deux pays ont chaque fois comparé la moyenne des dates des premiers gels, qui reculent particulièrement ces dernières décennies.

En comparant les relevés de 1916 à ceux de l'année précédentes, les météorologistes américains ont découvert que l'hiver a duré un mois de moins et jusqu'à deux mois de moins en Oregon (nord-ouest du pays). Autre donnée significative : environ 40% des 48 États ont gelé 2016, contre 65% lors d'une "année normale".

Un hiver qui passe de 100 à 70 jours

La tendance est la même en Nouvelle-Zélande. L'Institut national de l'eau et de l'atmosphère (Niwa) estime que l'hiver commence quand les températures sont inférieures à 9°C sur l'archipel. Entre 1909 et 1938, cette période durait une centaine de jours, contre seulement 70 jours entre 1987 et 2016.

Sur l'ensemble de la planète, l'année 2016 a été la plus chaude depuis le début des relevés de températures, en 1880. Ce record de température s'explique en partie par le puissant courant équatorial chaud du Pacifique El Niño, qui a été observé cette année-là. L'année 2017 devrait, quant à elle, être l'année la plus chaude jamais recensée hors des années où nous avons observé ce phénomène.