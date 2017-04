Coulée de boue en Colombie : "Une course contre la montre pour retrouver des rescapés"

Une gigantesque coulée de boue a tué plus de 200 personnes dans le Sud-Est de la Colombie, dans la ville de Mocoa. Benoît Carpentier, le porte-parole de la Fédération internationale qui regroupe la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge a fait, dimanche 2 avril sur franceinfo, un point sur la situation sur place.

franceinfo : Dans quel état est cette ville, près de 24 heures après cette énorme coulée de boue ?

Benoît Carpentier : Dans un état désastreux. La ville est complètement dévastée. La coulée de boue a surpris les gens dans leur sommeil. On est toujours dans une course contre la montre avec des équipes de recherche sur le terrain pour essayer de trouver des rescapés, car de nombreuses personnes sont toujours portées disparues. On essaie aussi de restaurer les liens entre les familles, quand elles ont été dispersées. Comme lors d'un tremblement de terre, on est dans la phase d'urgence. La différence, c'est qu'en cas de tremblement de terre, on a souvent des poches d'air qui peuvent se créer entre les décombres, où on retrouve des gens. En cas de coulée de boue, cela est beaucoup plus rare. La boue s'infiltre partout.

La coulée de boue meurtrière à #Mocoa en #Colombie est consécutive à la crue simultanée de plusieurs cours d'eau (suite à de fortes pluies). pic.twitter.com/aD4aohhHbw — Keraunos (@KeraunosObs) 1 avril 2017

Quelle est la priorité des équipes de la Croix-Rouge sur place, rétablir l'eau potable et l'électricité ?

Oui. Dans ce genre de situation, l'eau est quelque chose de très urgent. Toutes les sources sont contaminées par la boue. Donc, il faut pouvoir fournir de l'eau potable pour éviter la propagation des maladies. Il faut gérer aussi les corps et assurer le soutien psychologique. Ce dernier point est vraiment très important car les gens sont extrêmement choqués. Et puis il faut renouer les liens entre les gens, les familles qui ont été séparées. Plusieurs centres ont été ouverts par la Croix-Rouge et le gouvernement pour prendre en charge les victimes.

Le bilan à #Mocoa en #Colombie s'alourdit considérablement à 234 morts suite à la coulée de boue. Images de drone. pic.twitter.com/ckR7nVUEoE — Keraunos (@KeraunosObs) 2 avril 2017

La France et l'Union Européenne proposent leur aide aux autorités colombiennes, est-ce que vous attendez cette aide?

Le gouvernement colombien va devoir faire les premières évaluations assez rapidement pour voir exactement quel est le besoin en matière d'aide internationale. Ils n'ont pas encore fait cet appel. Nous, on est, à travers la Croix-Rouge colombienne, sur place. On essaie d'aider au maximum, en attendant qu'une décision soit prise dans les prochaines heures.