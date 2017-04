Coulée de boue en Colombie : le bilan s'alourdit à 254 morts, dont 43 enfants

Le bilan de la coulée de boue qui a dévasté la ville colombienne de Mocoa s'est alourdi à 254 morts, dont 43 enfants, a annoncé le président Juan Manuel Santos sur Twitter, dimanche 2 avril. le chef de l'Etat, qui a pris la direction des secours et des travaux de réparation sur place, a rappelé que ce chiffres était "malheureusement encore provisoires".

Me informan que desgraciadamente la cifra de muertos subió a 254. Nuestras oraciones están con ellos y sus familias #MocoaSomosTodos — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) April 3, 2017

Les secouristes tentaient encore de retrouver les personnes disparues dans cette ville de 40 000 habitants, dimanche. "Nous sommes encore dans les 72 heures suivant un tel désastre", au cours desquelles il y a encore un espoir de sauver des rescapés, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la Croix-Rouge colombienne (CRC). L'identification des corps, transférés à l'hôpital de Mocoa, s'est également poursuivie.

Les Farc offrent leur aide

La ville restait privée d'eau courante et d'électricité, dimanche. Selon les autorités, il faudra plusieurs jours pour rétablir ces services. "Nous sommes en train d'apporter des camions citerne, de réparer les ponts détruits et d'accélérer la reconstruction des infrastructures, pour l'eau, l'énergie, le logement", a déclaré le président colombien. La guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), qui a signé un accord de paix avec le gouvernement, a offert dimanche son aide pour participer à la reconstruction de Mocoa.

Cette catastrophe est la plus grave survenue en Colombie depuis le glissement de terrain qui avait fait 92 morts en mai 2015 à Salgar, à une centaine de kilomètres de Medellin (nord-ouest). Les violentes pluies ont également fait 101 morts et plus d'un million de sinistrés au Pérou, ainsi que 21 morts en Equateur.