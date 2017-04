VIDEO. Coulée de boue en Colombie : la terrible course contre-la-montre pour retrouver les survivants

C'est comme si la ville de Mocoa dans le sud de la Colombie avait été envahie par la boue. Depuis le ciel, on ne voit que cette immense coulée de terre. Elle a dévasté les routes, les logements... Des quartiers entiers de Mocoa sont rayés de la carte. Les habitants ont été surpris en pleine nuit, entre vendredi 31 mars et samedi 1er avril, jusque dans leurs maisons.

Presque rien n'a résisté face à l'amas de terre, de branches et de pierres. Ici un immeuble entier effondré, un peu plus loin des voitures projetées comme des jouets. "Il y a eu une grosse tempête, des pluies très fortes. Je me suis réveillé, car ça faisait un énorme bruit avec tous ces rochers qui dévalaient", témoigne un habitant sinistré sur place.

Les blessés acheminés vers les villes voisines

Au sud de la Colombie, Mocoa, 40 000 habitants, a été frappée par une violente tempête. Les torrents de pluie ont fait déborder les trois rivières qui surplombent la ville et provoqué la coulée de boue. Beaucoup n'ont pas eu le temps de fuir. Une liste égrène le nom des morts et leurs âges, ils sont souvent très jeunes.

Dimanche dans la soirée, les avions continuent d'acheminer les blessés vers les villes voisines épargnes par la coulée de boue. Le temps presse pour retrouver d'éventuels survivants. La tâche est colossale au vu de l'ampleur des destructions. Selon les derniers bilans, il y a au moins 200 morts et des centaines de blessés.