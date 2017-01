DIRECT. Vent, neige et verglas : 53 départements de la moitié nord de la France placés en vigilance orange

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: Voici les principaux titres d'actualité à midi



• Cinquante-trois départements du nord de la France sont placés en vigilance orange pour des fortes rafales de vent, de la neige et du verglas.



La justice a relaxé les Wildenstein, la riche famille de marchands d'art accusée de fraude fiscale.



• Jean-Luc Mélenchon annonce disposer des 517 promesses de signatures pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle.



• "Les hôpitaux font face et ne sont pas débordés", a assuré la ministre de la Santé, Marisol Touraine, sur France 2. La ministre estime aussi que, dans certaines régions, le pic est déjà passé. Pour tout comprendre à cette épidémie, voici un lien vers six de nos articles.

: Par ailleurs, durant la nuit, des averses de neige se produiront dans l'intérieur des départements côtiers de la Manche. Elles donneront une couche de 2 à 5 cm localement. Des chutes de neiges plus importantes se produiront près de la frontière belge : 5 à 10 cm sont attendus.

: Le vent va se renforcer sur le nord-ouest du pays en fin d'après-midi avec des rafales autour de 100 km/h dans l'intérieur et 120 km/h sur les côtes, détaille Météo France. Dans la soirée, le vent va se renforcer sur la région parisienne, le Centre et les Hauts de France. Dans la nuit, la tempête gagnera la Champagne, la Lorraine, la Bourgogne, l'Alsace et l'Auvergne.

: L'alerte démarre aujourd'hui à 16 heures et devrait prendre fin demain à 18 heures.

: Pour l'instant, il n'y a aucun département en vigilance orange. Mais Météo France annonce une fin de semaine perturbée avec des gelées même en bord de mer et des chutes de neige sur une grande partie du territoire. Les températures vont chuter et cette chute sera encore plus prononcée la semaine prochaine.

: Des départements en alerte méteo aujourd'hui ?!

: Le froid revient et va s'installer sur l'Hexagone en vue du week-end, comme le montre cette carte atmosphérique.

: Au programme de la journée,de la pluie et du vent sur le nord-ouest de la France. ll neige sur les massifs montagneux. Sur le pourtour méditerranéen, le ciel est plus dégagé, se voilant dans l'après-midi. Le températures restent douces mais, attention, dès ce soir et cette nuit, le froid revient. La météo détaillée est à retrouver dans notre page dédiée. Voici les cartes.



