Neuf départements du Sud-Ouest placés en vigilance orange pour orages violents, huit départements du Centre-Est toujours en alerte canicule

Dix-sept départements sont placés, samedi 8 juillet, en vigilance orange par Météo-France. Dans le Sud-Ouest, neuf d'entre eux le sont pour orages violents : la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Quelques orages sont susceptibles d'éclater ce samedi matin, prévient Météo-France, mais c'est surtout dans l'après-midi qu'ils se renforceront, avec de la grêle, des rafales de vent et de fortes averses.

Carte de vigilance de Météo-France. (METEO FRANCE)

Huit départements du Centre-Est, placés en alerte canicule depuis jeudi, restent concernés. Il s'agit de l'Ain, de l'Allier, de l'Isère, du Jura, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône et de la Saône-et-Loire. Les températures relevées ce samedi matin restent élevées entre 18 à 22 degrés sur les départements en vigilance jaune ou orange canicule. On relève par exemple 22 degrés à Macon et à Lyon. Cet après-midi, les températures maximales prévues seront de l'ordre de 33 à 37 degrés sur les départements en vigilance orange ou jaune canicule avec des pointes à 38 degrés sur le sud de la vallée du Rhône.

La fin des deux phénomènes – orages et canicule – est prévue pour dimanche à 21 heures par Météo-France.