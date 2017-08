Météo : quatre départements toujours en alerte orange à la canicule

Les températures sont toujours dans le rouge dans l'est de la France. La vigilance orange canicule est maintenue, mercredi 30 août, dans le Rhône, la Loire, la Saône-et-Loire et le Jura, selon le bulletin de Météo-France. Les maximales resteront élevées dans ces les quatre départements toujours en vigilance. Elles devraient encore atteindre 30 à 32 degrés cet après-midi.

En revanche, l'Allier et le Puy-de-Dôme ne sont plus en alerte, Météo-France prévoyant "une baisse sensible" des températures maximales dans la journée.

"Cette période de canicule s'achève aujourd'hui sur l'Auvergne avec un épisode pluvio-orageux, tandis que sur une bonne partie de la région Rhône-Alpes, cette dégradation interviendra plutôt demain", précise Météo France dans son dernier bulletin.