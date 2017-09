L'été 2017 a été le deuxième plus chaud depuis... 1900

L'été 2017 a été le deuxième le plus chaud depuis 1900, a annoncé vendredi 1er septembre Météo France. En moyenne, sur la saison, la température a été supérieure à la normale de 1,5 °C, plaçant 2017 au 2e rang des étés les plus chauds, à égalité avec 2015. Toutefois, l'été en cours se situe bien loin de l'année 2003 marquée par une forte canicule au mois d'août (+ 3,2 °C). La période de grand chaleur avait touché toute l’Europe et aurait causé le décès de près de 15 000 personnes sur le seul territoire français.

La pluviométrie a été en moyenne sur le pays et sur la saison "déficitaire de près de 10 %", indique Météo France. L'été a marqué par "une quasi-absence de pluie sur les régions méditerranéennes et un déficit record sur la Corse". Ce déficit associé aux fortes températures "a ainsi contribué à une sécheresse des sols superficiels exceptionnelle en Provence-Alpes- Côte d'Azur et en Corse".