INFOGRAPHIE. Les effets de la canicule sur votre corps

Les températures vont (encore) grimper en Corse et dans le sud-est de la France. Météo France a maintenu, mercredi 2 août, 13 départements du Sud-Est en vigilance orange en raison du risque de canicule : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Drôme, l'Isère, le Gard, le Rhône, le Var et le Vaucluse.

>> DIRECT. L'alerte orange à la canicule concerne désormais 51 départements

Or les fortes chaleurs ne sont pas sans conséquence sur votre organisme. Déshydratation, migraines, maux de ventre, problèmes digestifs, douleurs musculaires, troubles respiratoires… Les risques liés à la canicule sont nombreux, souligne l'Institut national de protection et d'éducation pour la santé (Inpes).

Pour éviter petits bobos et maux plus sérieux, l'Inpes émet par conséquent une série de recommandations, en particulier pour les personnes les plus fragiles : boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif, éviter les efforts physiques, privilégier les endroits frais et ventilés… Des conseils répétés à chaque vague de chaleur depuis 2003. Cette année-là, la canicule, mal anticipée, avait fait 15 000 morts, selon l'Inserm (lien PDF).