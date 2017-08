Canicule : quinze départements du Sud-Est de la France maintenus en vigilance orange

Le quart sud-est de la France reste au chaud. Vendredi 4 août, Météo France a maintenu quinze départements en alerte orange canicule. Il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, du Gard, de la Haute-Corse, de l'Hérault, de la Drôme, de l'Isère, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, du Var et du Vaucluse. La fin de cet épisode de canicule est prévu "au plus tôt" samedi à 21 heures, précise l'institut.

Jusqu'à 30°C en Corse pendant la nuit

Dans la journée, le thermomètre va continuer d'atteindre des valeurs comprises entre 35 et 38°C à l'intérieur des terres, localement autour de 40°C, voire plus très ponctuellement, comme en Corse. Il faudra attendre samedi voire dimanche pour envisager une baisse significative de la chaleur, selon les prévisionnistes.

Pour la nuit dernière, de jeudi à vendredi, les températures sont restées très élevées : proches de 20°C en Lyonnais, Dauphiné et même près de 24°C en vallée du Rhône. Il a fait 23 à 26°C sur le littoral de Paca et jusqu'à 30°C en Corse. Jeudi 3 août, les températures maximales se situaient encore le plus souvent entre 35 et 38°C dans l'intérieur des terres, avec des pointes à 40°C comme à Carpentras dans le Vaucluse (quatrième jour consécutif), jusqu'à 42°C à Sartène en Corse-du-Sud.