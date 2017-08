VIDEO. Canicule : le sud-est de la France suffoque

Météo France a maintenu, mercredi 2 août, 13 départements du Sud-Est en vigilance orange en raison du risque de canicule : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Drôme, l'Isère, le Gard, le Rhône, le Var et le Vaucluse.

Les clients désertent les terrasses

Il est 9 heures, mercredi. Il n'y a déjà plus grand monde au soleil. "On sort le matin tôt, le soir tard et l'après-midi on reste à la maison", explique cette femme. Pour l'heure, les terrasses font le plein. Malheureusement pour les restaurateurs, cela ne va pas durer toute la journée. "L'après-midi, il fait très très chaud, donc les clients rentrent chez eux", affirme ce patron de bar. Pourtant, il y a bien des brumisateurs installés en terrasse, mais pas de quoi rafraîchir les clients. "C'est la première année depuis que je suis gamin qu'il fait si chaud", se souvient cet habitué.

En attendant, la factrice du village enchaîne les tournées malgré la fournaise. "Ça change la fatigue, au niveau des jambes on est plus lourde, il faut beaucoup boire." Quand certains se préparent pour la sieste, d'autres semblent avoir vu la plage. Ce père et ses deux fils se dirigent vers un plan d'eau douce aménagé pour le plaisir des plus petits, à condition de bien se protéger.

Le JT

Les autres sujets du JT