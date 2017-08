VIDEO. Canicule dans le Sud-Est : "On est sur les mêmes températures qu'en 2003"

Attention à la déshydratation. Pour faire face à l'importante vague de chaleur qui touche le sud-est de la France et la Corse, les institutions locales mettent en place de nouveaux dispositifs. À Nice, la municipalité a installé il y a une semaine une fontaine à eau plate et gazeuse, gratuite et à disposition de tous. Du côté d'Aix-en-Provence, les rues sont désertes, tout le monde se cache au frais, à l'ombre.

Des températures aussi élevées qu'en 2003

Les températures élevées, supérieures à la normale de 5 à 8 degrés, sont dues au Sirocco, un vent venu du Sahara. "Cela ne concerne qu'une partie du pays", indique Mathieu Panizzon, prévisionniste à Météo France, "il y a un vrai contraste entre le sud-est et le nord-ouest du pays. Cette vague de chaleur est exceptionnelle en termes d'intensité, on atteint les mêmes températures qu'en 2003". L'année 2003 avait connu une canicule particulièrement meurtrière. La palme des températures les plus élevées revient à un village Corse, Marignana (Corse-du-Sud), où l'on atteint les 36 degrés le jour, 31 la nuit. Une vague de chaleur qui pourrait bien durer jusqu'à vendredi.

Le JT

Les autres sujets du JT