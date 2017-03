Australie : un lac salé de Melbourne vire au rose à cause de la météo

Un lac... rose. C'est ce que peuvent admirer les promeneurs du parc Westgate Melbourne, dans le sud de l'Australie. La couleur de l'eau n'est pas la conséquence d'un déversement de produit ou autre, mais est bien un "phénomène naturel", souligne le parc sur sa page Facebook, le 7 mars. Il "dû au fort taux de sel, aux températures hautes, au soleil et à l'absence de pluie", précisent les équipes du parc.

"C'est magnifique." "Wow, c'est le plus beau parc que j'ai jamais vu." "Allons vite nous y balader !" Sur les réseaux sociaux, les internautes admirent tous la couleur inhabituelle du lac. Le parc recommande toutefois de ne pas toucher l'eau et précise que "le lac devrait revenir à sa couleur normale à l'approche de l'hiver, quand la météo se rafraîchira et que la pluie arrivera."