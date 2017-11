VIDEO. Sur YouTube Kids, trouver des vidéos inappropriées est parfois un jeu d'enfant

Si votre enfant cherche une célèbre comptine sur votre tablette, ouvrez l'œil : il se pourrait qu'il tombe, malgré lui, sur une version où la souris verte ne court pas dans l'herbe, mais la fume. Et ce, même s'il utilise YouTube Kids, l'application qui fête son premier anniversaire en France jeudi 16 novembre, et qui ne propose en théorie que des vidéos appropriées aux enfants. Après une polémique aux Etats-Unis, franceinfo a voulu savoir si des contenus français ont réussi à passer entre les mailles du filet.

En cherchant le nom de T'choupi par exemple, un pingouin aimé des tout-petits, franceinfo a découvert, à la 12e place des résultats, une vidéo parodique, dans laquelle ce héros découvre un godemiché vibrant et où son ourson a une érection. On trouve aussi plusieurs vidéos mettant en scène Mickey et Minnie avec des corps d'humains, dans des situations pouvant dérouter des enfants : on voit par exemple la célèbre souris regarder avec insistance une Minnie en sous-vêtements.

"Aucun système automatisé n'est infaillible"

YouTube le reconnaît : les vidéos accessibles sur YouTube Kids ne sont pas sélectionnées par des humains mais par des algorithmes. "Aucun système automatisé n'est infaillible. Il est donc toujours possible que votre enfant trouve des vidéos que vous ne souhaitiez pas qu'il regarde", avertit le texte d'introduction de l'application, qui encourage les utilisateurs à signaler les contenus inappropriés. Ceux-ci sont ensuite examinés par des humains.

YouTube affirme avoir fait le ménage après les critiques émises aux Etats-Unis. L'hébergeur de vidéos étudie "de nouvelles mesures de sécurité, pour exclure des contenus qui ressembleraient à des contenus pour la jeunesse mais qui contiendraient des thématiques adultes", a expliqué un porte-parole de Google France à franceinfo.