VIDEO. Regardez en avant-première le documentaire "Allons enfants ! Portraits d’une jeunesse qui se bouge"

Pour certains, le jeune est paresseux, nul à l’école, égoïste, ne s’impliquant pas assez dans la vie politique. Ce constat, en plus d'être caricatural, est bien loin de la réalité. Des figures emblématiques de la nouvelle génération, des comédiens issus de YouTube, sont allés à la rencontre de porteurs de projets de ce qu'on appelle la génération Y (18-30 ans), pour offrir un regard neuf sur une génération impliquée et engagée. Leur documentaire Allons enfants ! Portraits d’une jeunesse qui se bouge est à voir mardi 2 mai à 20h55 sur France 4, franceinfo vous le propose en avant-première dès lundi 1er mai.

Une génération bourrées d'idées

Guidé par le YouTubeur McFly, Pascal Légitimus s'est prêté au jeu de la voix off. En fil rouge, leurs échanges sont entrecoupés de sketchs assez drôles. Conçu comme un voyage optimiste, drôle et engagé, dans l'univers d'une génération bourrées d'idées, ce film tord le cou à pas mal d'idées reçues.

On y rencontre Claire et Adrien, créateurs d’un café-librairie à la ferme. Florent et Nadia, fondateurs d’une école démocratique où la voix de chaque enfant compte, ou encore Paul, créateur de la première "hacker house" de France. Une maison de geeks dans laquelle s’invente une nouvelle société, indispensable pour préparer l’économie de demain.