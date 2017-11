Norman devient le deuxième Français à dépasser les dix millions d'abonnés sur YouTube

Norman conforte sa place de poids lourd sur YourTube. Sa chaîne, Norman fait des vidéos, a dépassé le cap des dix millions d'abonnés, comme il s'en est félicité sur Twitter, dimanche 19 novembre. Il devient ainsi le deuxième Français à totaliser autant d'abonnés, juste derrière Cyprien et ses onze millions d'abonnés et devant Squezzie et ses neuf millions d'abonnés.

10 millions d’abonnés YouTube ! Ça y est on l’a fait ! Tellement de mercis, je vous dois tout pic.twitter.com/cp3cooy9vB — Norman (@NormanDesVideos) 19 novembre 2017

Norman, âgé de 30 ans, a également annoncé sur son compte Instagram qu'il se préparait à sortir une "vidéo ultra spéciale dans quelques jours" pour fêter ça. La performance a été aussitôt saluée par la plateforme vidéo.

Un énorme bravo à @NormanDesVideos qui rejoint le club restreint des chaînes avec plus de 10 millions d'abonnés

Vivement la suite ! pic.twitter.com/z4V7Rf3OQX — YouTube Space Paris (@YouTubeSpacePar) 20 novembre 2017

La carrière de Norman ne se résume pas qu'à la Toile. Il fait également des one man show. Son spectacle Norman sur scène a été joué 300 fois. Les téléspectateurs de France 2 ont également pu le voir dans la saison 2 de la série Dix pour cent.