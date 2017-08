La youtubeuse Shera Kerienski accusée de racisme après s'être teint la peau en noir

Shera Kerienski voulait "faire passer un message". La youtubeuse, connue pour ses vidéos consacrées au maquillage et autres conseils beauté sur le réseau social, s'est attirée les foudres des internautes après s'être teint la peau en noir, dimanche 27 août. La jeune femme voulait "être le porte-parole de plusieurs communautés" et "se mettre à la place des gens" en critiquant le manque de teintes adaptées aux peaux noires dans les produits de maquillage Sephora.

L'effet a été tout autre. L'ancienne chroniqueuse de "Touche pas à mon poste", dont le compte YouTube a 1,3 million d'abonnés, a été taxée de racisme sur Twitter après ce "blackface". Cette pratique ancienne consiste à noircir son visage et ses mains pour caricaturer les gens de couleur. Une journaliste de Elle avait dû s’excuser il y a quelques années aux Etats-Unis pour une photo la montrant déguisée en chanteuse afro-américaine.

En 2017 vs avez tjrs pas compris que le blackface était irrespectueux? venez pas me parler de second degré on vous a assez prevenu