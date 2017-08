VIDEO. A la découverte du Floppotron, l'orchestre informatique qui fait chanter les ordis

Vous l'ignorez peut-être, mais vos disques durs, lecteurs de disquette et scanners ont une âme de musicien. La preuve avec Paweł Zadrożniak, un geek qui reproduit des airs connus avec un drôle d'orchestre informatique, qu'il a baptisé le Floppotron. Ce jeune Polonais coordonne les moteurs des scanners et lecteurs, et règle la tension pour faire résonner l'aimant et la bobine des disques durs.

Plus d'une trentaine de vidéos en un an

Tout ça donne un concerto farfelu et un peu vintage. De Nirvana au groupe a-ha, en passant par Gorillaz et Europe, Paweł Zadrożniak a déjà réalisé plus d'une trentaine de vidéos, visibles sur sa chaîne YouTube. Les plus acharnés trouveront les explications techniques sur son site (en anglais). Seul problème pour les bricoleurs : il va falloir faire de la place dans le salon avant d'organiser des soirées karaoké.