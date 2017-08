Une note interne sexiste envoyée aux employés de Google fait polémique

La "tech", un milieu dominé par les hommes. C'est ce qu'une note interne partagée aux employés de Google explique. Envoyée au début du mois d'août par un des salariés du géant informatique, le texte explique la très faible présence des femmes par des différences "biologiques", comme le montre le site Gizmodo (en anglais), qui s'est procuré le document.

L'ingénieur, de sexe masculin, affirme que "les choix et les capacités des hommes et des femmes divergent, en grande partie, en raison de causes biologiques et donc ces différences peuvent expliquer pourquoi on n'a pas une représentation égale des femmes dans la tech et [dans les fonctions de] leadership".

Les aptitudes naturelles des hommes les conduisent à devenir programmateurs en informatique, alors que les femmes sont, selon l'auteur, plus enclines "aux sentiments et l'esthétique plutôt que vers les idées", ce qui fait qu'elles optent pour des carrières "dans le social ou l'artistique".

"Des fadaises sexistes"

La note a immédiatement fait réagir. "Ce sont des fadaises sexistes, habillées dans un discours sur la protection non méritée de la liberté d'expression", fustige la journaliste Kara Swisher, du site spécialisé Recode.net (en anglais). "Un article a circulé en interne au travail aujourd'hui, expliquant que les disparités entre hommes et femmes sont dues à des différences biologiques. Quel agréable sentiment", dénonce une employée de Google sur Twitter. "Ce document pourri n'est que bêtises. Vous êtes des collègues merveilleuses et je suis chanceux de travailler avec vous", ajoute un autre.

L'entreprise a rapidement réagi. "Ce n'est pas un point de vue que moi et l'entreprise soutenons, promouvons ou encourageons", a fermement rejeté Danielle Brown, la responsable diversité du géant de l'internet, dans un courriel envoyé aux salariés auquel a eu accès Vice (en anglais). Jugeant "incorrectes les hypothèses avancées sur le genre", elle affirme que "la diversité et l'inclusion sont une part fondamentale de nos valeurs et de la culture que nous cultivons".