Une application française sacrée numéro 1 de l'année au salon de l'électronique de Las Vegas

L'application française Nebo a été élue meilleure appli 2017 lors du salon de l'électronique de Las Vegas, samedi 7 janvier. "Créée par la startup nantaise Myscript", elle "concourrait pour le challenge du CES Mobile App Showndown", précise le quotidien régional Ouest-France.

Nebo's finished 1st in voting for the @MobileShowdown at #CES2017! Thanks for voting and now it's time for live presentation! Cheer loud! pic.twitter.com/n77uaW6dLE