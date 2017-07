Très demandé lors d'un vote, le drapeau breton pourrait bien devenir un emoji

Dans les festivals ou les événements sportifs, impossible de passer à côté. Bientôt, le drapeau breton pourrait même se faire une place dans vos téléphones, ordinateurs et tablettes, signale Ouest-France, jeudi 20 juillet. En effet, le "gwenn ha du" est arrivé en deuxième position lors d'une consultation sur les emojis les plus attendus, organisée lors du World Emoji Day par le moteur de recherche Emojipedia, spécialisé dans ces petites émoticônes.

Entre le maté et le cœur avec les doigts

Le drapeau noir et blanc a simplement été devancé par l'emoji maté, cette boisson prisée en Amérique du Sud (et, accessoirement, par le footballeur Antoine Griezmann). Il se place devant le signe "cœur avec les doigts", ce qui représente une belle performance, les internautes équipés de mains étant plus nombreux que les Bretons.

Congratulations to mate / yerva mate / chimarrão; winner of Most Wanted Emoji. Announced live at @NYSE for #WorldEmojiDay 2017 pic.twitter.com/ySVL63QPkG — World Emoji Awards (@EmojiAwards) 18 juillet 2017

Comme les Bretons sont tous frères – car ils ont Quimper –, plusieurs comptes Twitter ont relayé l'appel au vote, à commencer par l'association Point BZH, qui prône l'utilisation de l'extension .bzh pour les sites internet de Bretagne.

Envie d'un drapeau #Bretagne en émoji sur votre clavier ?

Votez aux https://t.co/7JbyBqUPWc et précisez Brittany flag à la question 3 https://t.co/mN0W9Db47Z — Point BZH (@pointbzh) 16 juillet 2017

Une association américaine aura le dernier mot

Mais le chemin est encore long. Comme l'explique Le Figaro, le dernier mot revient à l'association Consortium Unicode, qui se réunit quatre fois par an aux Etats-Unis et qui dispose de critères bien précis pour intégrer de nouvelles émoticônes. Un exemple ? "Pour être validé, un émoji doit disposer d'un 'caractère unique', et ne pas pouvoir être confondu avec un autre", explique le quotidien. Le "gwenn ha du" est unique, et a donc toutes ses chances, mais si vous n'avez pas envie de patienter, vous pouvez toujours vous consoler avec l'application "Emoji Breizh", lancée par une agence de communication, note France Bleu Breizh Izel.

Le World Emoji Day a été lancé en 2014 (en anglais) par Jeremy Burge, fondateur d'Emojipedia. Au-delà de son aspect ludique, cet événement reflète chaque année les évolutions de la société et les apirations des internautes. En 2016, par exemple, Google a lancé un site pour offrir une meilleure représentation des femmes dans le secteur de la technologie, grâce aux emojis. Cette année, l'Empire State Building de New York s'est même allumé en jaune pour se joindre à la célébration.