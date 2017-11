VIDEO. "Stranger Things" : la saison 2 vaut-elle le coup ?

"Quand il se passe quelque chose d'étrange, qui appelez-vous ?" "Ghostbusters !" Non, perdu. Cette fois, il vaut mieux appeler Mike, Will, Dustin, Lucas et Eleven, les cinq personnages principaux de Stranger Things. La seconde saison de la série événement de Netflix est en effet disponible depuis le 27 octobre, un peu plus d'un an après le carton surprise de la première saison, à l'été 2016.

Après s'être frottés à un monstre terrifiant, le Demogorgon, les cinq gamins les plus attachants de la pop culture depuis les Goonies font face cette fois à une créature bien plus dangereuse, et gigantesque, qui menace leur petite ville américaine de Hawkins.

De nouvelles pistes explorées par les auteurs

Au programme de ces nouvelles aventures, tout ce qui a fait le sel de la première saison. A savoir une ambiance eighties euphorisante (l'action se déroule toujours dans les années 1980) et des références aux classiques du cinéma de science-fiction et d'horreur de cette période, tels qu'Aliens, L'Exorciste, Ghostbusters ou Les Gremlins.

Mais si les réalisateurs de la série auraient pu se contenter de resservir cette recette, qui a fait ses preuves lors de la première saison, ils ont préféré s'en servir pour explorer de nouvelles pistes et creuser un peu plus leurs personnages, quitte à se montrer un poil bavard lors des quatre premiers épisodes. Un pari risqué, mais efficace ? Franceinfo vous propose de découvrir la réponse en vidéo.