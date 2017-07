Netflix passe le cap des 100 millions d'abonnés dans le monde

Tout roule pour Netflix. Le service américain de vidéo revendique désormais 103,95 millions d'abonnés à travers le monde, soit une hausse de 5,2 millions en trois mois, alors qu'il n'en attendait que 3,2 millions de plus. L'essentiel des nouveaux abonnés (4,14 millions) vient de l'international, précise le groupe dans sa lettre aux actionnaires (lien en anglais), lundi 17 juillet. Et pour la première fois, ceux-ci sont un peu plus nombreux (50,1% du total) que les abonnés situés aux Etats-Unis, alors que le groupe a beaucoup investi dans le monde entier.

Quarante productions originales prévues cette année

Pour le troisième trimestre, Netflix s'attend à "ce que le mouvement continue" avec une croissance attendue du nombre d'abonnés de 4,4 millions, dont 3,7 millions dans le monde."Nous progressons bien à l'international, car les bénéfices engrangés grâce à nos premiers marchés internationaux nous aident à investir de façon importante dans de nouveaux" territoires, explique le groupe. Neflix prévoit du coup de réaliser son premier bénéfice annuel à l'international en 2017. Le service va continuer à produire ses programmes originaux, avec 40 productions originales cette année.