La PS4, un nid douillet pour les cafards

Des cafards parmi les puces de la PS4. De nombreux joueurs ont constaté que des colonies d'insectes avaient élu résidence dans la console de jeu développée par Sony, note The Independant (en anglais). Les cafard ont tendance à s'immiscer dans le bloc d'alimentation de la PS4 pour venir y pondre leurs oeufs.

Les raisons sont multiples. Contrairement aux consoles des générations précédentes, le bloc d'alimentation est situé à l'intérieur de la PS4 et constitue donc un endroit plus attrayant pour les insectes. De plus, la console à tendance à plus chauffer que ses concurrentes sur le marché et les grilles de la ventilation, plus larges, permettent aux cafard de s'imiscer à l'intérieur de la console, note le site spécialisé Kotaku (en anglais).

Sony ne prend pas en charge ce problème

Kotaku a d'ailleurs interrogé un réparateur, qui explique qu'il procède régulièrement à des désinsectisations des consoles. Sony ne prend malheureusement pas en charge ce problème. Si un cafard produit un court-circuit en s'électrocutant à l'intérieur de votre PS4, l'entreprise ne la remplacera pac, comme l'explique cette vidéo.