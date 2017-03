VIDEO. Ce père imagine tout un système original à travers sa maison pour révéler le sexe de son bébé

Une méthode bien compliquée pour annoncer le sexe de son bébé. Taylor Calmus est un comédien et acteur américain vivant à Los Angeles (Californie). Le 16 mars sur sa chaîne youtube "Dude Dad Vlog by Taylor Calmus", il a publié une vidéo pour dévoiler si son prochain enfant serait un garçon ou une fille. Et pour ce faire, il a mis en place, pendant trois jours, une machine de Rube Goldberg, c'est-à-dire un système de réaction en chaîne avec des dizaines d'objets en mouvement, dans le but de réaliser une tâche.

Biberon, voitures et manège

La vidéo commence par le geste de l'enfant de Taylor Calmus. On voit ce petit dernier faire tomber son biberon. La chute déclenche une sorte de manège, qui lui-même vient pousser une petite voiture. Les mouvements s'enchaînent, la douche se met à couler, des jouets dévalent les escaliers pour déclencher des dominos, etc... Finalement, des confettis roses volent au dessus de la petite famille. Spoiler : "C'est une fille", se réjouit-elle.