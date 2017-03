Twitter : comment Bercy et d'autres comptes officiels ont été piratés (et comment vous en protéger)

"#Allemagne nazie #Pays-Bas nazis. Voici une petite claque ottomane pour vous." Mercredi 15 mars au matin, de nombreux comptes Twitter de personnalités et d'institutions respectées ont publié un message évoquant le référendum constitutionnel du 16 avril en Turquie et débutant par une croix nazie.

Parmi les victimes de ce piratage massif et hautement politique se trouvent le ministère français de l'Economie, le maire de Bordeaux Alain Juppé, ou encore Amnesty International, le journal économique Forbes et le magazine "Envoyé spécial".



Le compte Twitter officiel de Bercy a été piraté mercredi 15 mars. (CAPTURE D'ÉCRAN)

Pour réussir cette opération, le ou les pirates n'ont a priori pas eu recours à un système de détournement de mots de passe des dizaines de comptes Twitter concernés. La faille provient en fait d'une "application tierce" : Twitter Counter, un outil payant et indépendant du réseau social. En échange d'une autorisation d'accès au compte, cette application propose aux entreprises et institutions des statistiques avancées, comme un suivi détaillé du nombre d'abonnés.

L'application Twitter Counter a confirmé mercredi matin le piratage de son service, et a annoncé le lancement d'une enquête interne. Dans un message posté sur le réseau social, l'entreprise précise ne pas conserver les mots de passe de ses clients et avoir bloqué l'option qui lui permettait de poster des messages sur le compte de ses clients.

Assuming this abuse is indeed done using our system, we’ve blocked all ability to post tweets and changed our Twitter app key.