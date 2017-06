Bac : après l'épreuve de philosophie, ces candidats sont très diserts sur Twitter

Baccalauréat, épisode 1. Les 520 000 candidats des filières générale et technologique qui ont planché sur les épreuves du bac de philosophie ont quitté leurs chaises et leurs bureaux. Ce jeudi 15 juin ils ont planché sur des questions comme "Y a-t-il un mauvais usage de la raison ?","Peut-on se libérer de sa culture ?" ou encore une analyse d'un texte d'Emile Durkheim. Autant de sujets qui ont inspiré, ou non, les futurs bacheliers. Après quatre heures d'épreuve, ils dressent un bilan très contrasté sur Twitter. Petit florilège.

Certains n'ont pas été emballés par les sujets

Je croise mon prof de philo en sortant et "ah vous avez pris l'explication ? Parce que perso je l'ai pas compris." Rassurant. #BacPhilo2017 — Rumasx (@Rumasx) 15 juin 2017

Certains auraient aimé joindre une image à leur copie

"Une œuvre d'art est-elle nécessairement belle ?"

—On peut joindre une image ? #BacPhilo pic.twitter.com/SiDl3XuLpg — Shingeki no Kevin (@LustigKevin) 15 juin 2017

#BacPhilo2017 : "Tout ce que j’ai le droit de faire est-il juste ?"



Les réactions de François Fillon : pic.twitter.com/5KNkS1pmzQ — ℘urple H. (@Elisa_msnge) 15 juin 2017

Certains ont des références très... contemporaines

Seule citation dans la copie de philo c'est Christophe Maé mdrrr jsuis dans la merde #BacPhilo2017 — (@bestfrenchever) 15 juin 2017

Placer "poudre de perlimpinpin" au #BacPhilo : ✔️ — Julie Ragot (@J_u_l_i_e___) 15 juin 2017

"L'auteur Foucault, de son prénom Jean-Pierre, est un auteur du 20ème siècle, ainsi que présentateur de Miss France" #BacPhilo2017 #BAC2017 — Gl Hf (@Melvyn_AH) 15 juin 2017

Chers collègues de philo : toujours préciser le nom ET le prénom de l'auteur du texte pour vous éviter une correction délicate #BacPhilo2017 pic.twitter.com/jmSqDkF6qj — Thibaut Poirot (@ThPoirot) 15 juin 2017

Certains semblent s'être ennuyés

Bon j'aurais 4 en philo mais j'suis fier de vous annoncer qu'une feuille de bac est composée de 7408 carreaux #Bac2017 #BacPhilo pic.twitter.com/Lxhx0mJytZ — Alex (@Alaaikse) 15 juin 2017

Certains ont gaffé