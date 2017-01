Avec le golf, Twitter veut faire son trou dans la télévision en direct

Les greens seront bientôt scrutés par un petit oiseau bleu. En effet, Twitter va retransmettre en direct (en anglais), mais en partie, 31 tournois du circuit professionnel nord-américain de golf (PGA), d'ici à la fin de la saison 2016-17. Depuis un an, le réseau social multiplie les accords de diffusion télévisée, en espérant se développer dans le secteur.

Les amateurs de golf pourront visionner les deux premiers jours des tournois et les 60 à 90 premières minutes du programme produit par le PGA pour alimenter son service payant en ligne, PGA Tour Live. Outre des plateaux, des interviews et des images du parcours, Twitter proposera, durant la retransmission, de suivre les deux premiers trous de la journée. Pas besoin de disposer d'un compte, puisque le programme sera accessible à l'ensemble des internautes.

