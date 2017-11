Passengershaming : un compte Instagram témoigne des incivilités à bord des avions

Des jambes qui dépassent, des sièges transformés en poubelle, des voyageurs sans-gêne ou qui regardent des films pornographiques, bienvenue sur le compte Instagram "Passengershaming" (mettre la honte aux passagers, en français). Le site rassemble des photos qui prennent en flagrant délit des passagers indélicats à bord d'un avion.

Les incivilités en avion augmentent

Ce compte a été lancé par une ancienne hôtesse de l'air. "Sur Passengershaming, je ne me suis jamais moquée de quelqu'un à cause de son physique ou de ses vêtements... Mais si vous ne portez pas de vêtements... Vous êtes sérieux ? Le mec portait forcément une chemise en montant dans l'avion, et il a décidé de l'enlever. A-t-on vraiment besoin de dire à des adultes qu'ils doivent garder leurs vêtements ?", a-t-elle déclaré. Les photos d'hommes torse nu sont les plus fréquentes, avec les photos de pieds. Depuis une dizaine d'années, les incivilités augmentent en avion. En 2015, l'association internationale du transport aérien a dénombré près de 11 000 incidents causés par des passagers, une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente.