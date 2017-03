Le youtubeur Jérôme Jarre récolte près de deux millions d'euros pour aider les victimes de la famine en Somalie

Il a récolté 1,8 million de dollars, soit 1,6 million d'euros. Dans une vidéo, la star des réseaux sociaux Jérôme Jarre a proposé, mercredi 15 mars, une collecte d'argent pour aider les victimes de la famine en Somalie. Tout est parti d'un coup de téléphone : "J'étais au téléphone avec un bénévole en Somalie qui vient de voir une fille de six ans mourir en face de lui, déshydratée après avoir marché 150 km avec sa maman à la recherche d'eau", a-t-il exposé. "Ca va paraître fou pour pas mal de personne : et si on trouvait un avion, qu'on le remplissait d'eau et de nourriture et qu'on l'envoyait là-bas en Somalie ?", a-t-il proposé.

Souhait exaucé. La compagnie Turkish Airlines a accepté de consacrer un vol, le 27 mars, à l'envoi des biens récoltés. La campagne de financement participatif a quant à elle atteint 1,8 million de dollars, grâce à un fort retentissement sur les réseaux sociaux et le soutien de personnalités telles qu'Omar Sy ou Ben Stiller. "Vous avez rempli l'avion ! Et pas qu'un, mais plusieurs avions", s'est réjoui Jérôme Jarre dans une autre vidéo publiée sur Twitter.

