Le site de vente en ligne Asos affiche les vergetures des mannequins

Aucune annonce officielle. Pourtant, les changements opérés par le site de vente en ligne Asos n'ont pas échappé à la vigilance des internautes. Ils sont nombreux à avoir remarqué que la marque utilise à présent des photos de jeunes femmes laissant apparaître leurs vergetures.

Une ligne éditoriale encore impensable il y a quelques années, mais qui traduit l'évolution des mentalités sur le corps des femmes. Sur Twitter, ils sont plusieurs à avoir salué ce changement. "Tellement impressionnée qu'Asos ne dissimule plus les vergetures de ses mannequins. Elle est magnifique !", s'enthousiasme, par exemple, Amy.

So impressed with @Asos for not airbrushing the models stretchmarks She looks amazing! pic.twitter.com/OKEZinpjKe