"Cloud Twitter", un havre de paix sur les réseaux sociaux

L'utilisation quotidienne de Twitter peut parfois s'avérer anxiogène. Chaque jour, polémiques, invectives, commentaires ironiques ou même déversement massif d'insultes et de menaces fleurissent sur les réseaux sociaux. Mais au milieu de ce flot ininterrompu, une trentaine d'utilisateurs passent leur temps à s'envoyer... des photos de nuages.

Ces "twittos" ont baptisé leur petit groupe "Cloud Twitter" ("cloud" signifie "nuage" en anglais). Tout a commencé presque naturellement, quand Rahawa Haile, une écrivaine érythréo-américaine, a commencer à poster des photos de nuages sur les réseaux sociaux. Puis, raconte-t-elle dans une interview à Slate.com, un ami, puis deux, puis trois amis ont commencé à lui répondre avec leurs propres clichés. Des amis, mais aussi des inconnus...

Such drama this afternoon here in CO. pic.twitter.com/f1imDuQch4

Taken from a moving car. Can you see the moon? pic.twitter.com/cy4mZXcn6n