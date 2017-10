Après des débats sur Twitter, le patron de Google se penche sur la modification de l'emoji hamburger

Qui aurait cru qu'une histoire d'emoji hamburger puisse faire autant réagir sur les réseaux sociaux ? Pourtant, dimanche 29 octobre, le PDG de Google, Sundar Pichai a annoncé sur Twitter "laisser tout tomber" pour régler ce problème d'emoji et trouver une solution d'ici lundi.

"Le fromage sur le steack"

Tout a commencé vendredi, lorsqu'un internaute a posté un tweet avec les différents emojis hamburgers d'Apple et Google et estimé qu'il était "nécessaire d'avoir une discussion" sur la façon dont Google plaçait la tranche de fromage sous le steack de l'hamburger, "alors qu'Apple la place sur le dessus".

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc — Thomas Baekdal (@baekdal) 28 octobre 2017

Ce tweet a entraîné de nombreux débats sur la place que devrait avoir une tranche de fromage dans un hamburger, et sur qui, de Google ou Apple, avait l'emoji burger le plus logique. Pour certains, Google a raison en plaçant le fromage sous le steack - lui permettant ainsi de mieux fondre - , pour d'autres il faut s'en référer à l'emoji burger de Whatsapp, plus juste.

bigmacs have cheese on bottom pic.twitter.com/59G7fkAogK — B.A (@saif99BA) 29 octobre 2017

The one true burger emoji pic.twitter.com/7Ew8xVeYiT — JackMetallic (@JB_Metallic) 28 octobre 2017

Obviously, cheese must be on top of meat. But lettuce must be insulated by the tomato - so both are in the wrong. — Tero Kuittinen (@teroterotero) 28 octobre 2017

Lundi en fin de journée, le tweet a été partagé près de 19 000 fois.

Hmmmm, Google, this is not how beer works pic.twitter.com/rLsmThcLKM — Thomas Fuchs (@thomasfuchs) 29 octobre 2017

Pour le moment, on ignore la décision de Google à ce sujet, mais d'autres internautes ont souligné que l'entreprise pouvait déjà se consacrer à un autre problème : celui de l'emoji bière, qu'ils estiment mal représenté.