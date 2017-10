Plusieurs failles de sécurité détectées dans les applications de rencontres

Trouver le grand amour, mais à quel prix pour votre vie privée ? Les applications de rencontres recèlent d'informations sur leurs utilisateurs, mais les données que vous dévoilez sont-elles suffisamment protégées ? Des chercheurs de Kaspersky Lab, une société privée spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information, ont testé les failles de neuf applications populaires, dont Tinder, Bumble, Happn et OKCupid, rapporte Le Figaro, jeudi 26 octobre. Voici leurs conclusions.

Vous pouvez être identifiés facilement

Pour quatre des neuf applications, les chercheurs se sont rendus compte qu'il est facile, dans la plupart des cas, de déterminer qui se cache derrière un pseudo sur la base des données fournies par les utilisateurs eux-mêmes. "Tinder, Happn et Bumble, par exemple, laissent tout le monde voir le lieu de travail ou d’études spécifié par un utilisateur, détaille la société. En utilisant ces informations, il est possible de trouver leurs comptes sur les réseaux sociaux et de découvrir leurs vrais noms." Moralité : mieux vaut en dire un peu moins si vous ne voulez pas vous faire trop répérer.

Il est possible de deviner où vous êtes

La géolocalisation est aussi dans le viseur des spécialistes. Ces applications l'utilisent beaucoup, car le principe est de pouvoir échanger avec des personnes autour de soi. A priori, la localisation précise doit rester floue pour des raisons de sécurité. Néanmoins, il est possible de localiser avec précision une personne ciblée, signale Kaspersky Lab.

"Ces applications indiquent la distance entre vous et la personne qui vous intéresse. En vous déplaçant et en sauvegardant les données sur la distance entre vous, il est facile de déterminer la localisation exacte de la 'proie', développe la société. Happn montre non seulement combien de mètres vous séparent d’un autre utilisateur, mais aussi le nombre de fois où vos chemins se sont croisés ; il est donc encore plus facile de suivre quelqu’un."

Vos données ne sont pas toujours chiffrées

Enfin, certaines applications sont épinglées pour un transfert de données non protégées. "L'une des applications les moins sûres à ce sujet est Mamba. Le module d’analyse utilisé dans la version Android ne chiffre pas les données au sujet de l’appareil (modèle, numéro de série, etc.) et la version, iOS se connecte au serveur par HTTP et transfère toutes les données non chiffrées (et donc non protégées) messages compris", explique Kaspersky Lab. Des données qui peuvent donc être consultées, mais aussi modifiées : il est ainsi possible de transformer un message de type "Comment ça va ?" en une demande d’argent, assure l'entreprise.