VIDEO. Paint est mort, une certaine idée de l'art aussi

C'est la fin de trente-deux ans d'histoire. Microsoft a annoncé lundi 24 juillet qu'il ne mettrait plus à jour son logiciel de retouche d'image Paint, lancé en 1985, en même temps que la première version de Windows. Plus que basique, Paint a permis à de nombreux artistes du dimanche de laisser libre cours à leur créativité. Parfois pour le meilleur, mais bien plus souvent pour le pire, comme nous vous le montrons dans cette vidéo.

Le célèbre logiciel ne figurera pas dans la prochaine mise à jour de Windows 10 prévue cette année, appelée "Windows 10 Fall Creators Update". A la place, l'éditeur mettra en avant une nouvelle version appelée Paint 3D, qui ambitionne de mettre la création en trois dimensions à la portée de tous.

Abandonné, Paint restera disponible

Devant l'émotion provoquée par l'abandon de ce programme historique, Microsoft a un peu revu ses plans, mardi. Dans un billet de blog, l'entreprise a annoncé que si elle ne serait plus mise à jour, la version classique de Paint resterait disponible en téléchargement gratuit sur le Windows Store, la boutique d'applications de Microsoft.

"De nombreuses fonctionnalités de Paint que les gens connaissent et apprécient (...) seront dans Paint 3D", a ajouté Microsoft pour rassurer les nostalgiques.