Microsoft abandonne son logiciel Paint

Il a accompagné des millions d'utilisateurs depuis son lancement en 1985. Le logiciel Paint, présent sur tous les ordinateurs munis du système d'exploitation Windows, va être abandonné par son propriétaire Microsoft. Dans une note détaillant les fonctionnalités qui ne seront plus supportées dans la future version de Windows, publiée jeudi 20 juillet, la firme américaine mentionne le célèbre logiciel de dessin, qualifié d'"obsolète".

Pour le moment, Paint ne sera pas supprimé de Windows, mais ne sera plus mis à jour. Microsoft précise toutefois que l'application "pourrait être supprimée lors de futures mises à jour".

Microsoft vide la corbeille

Lors de cette mise à jour qui interviendra à l'automne, les utilisateurs de Windows pourront trouver, en lieu et place de Paint, l'application Paint 3D, déployée depuis le mois d'avril. Ce nouveau logiciel "propose une nouvelle interface, le support du stylet (à travers les machines Surface) et surtout la possibilité de créer et de modifier des objets en 3D", note le site spécialisé ZDNet.

Paint n'est pas le seul à faire les frais de cette mise à jour de Windows. Le client de messagerie Outlook Express, qui n'était plus préinstallé depuis Windows Vista, va, lui, être définitivement supprimé. La liste diffusée par Microsoft contient une vingtaine d'autres programmes qui seront supprimés ou plus mis à jour.