Après l'annonce d'un abandon de Paint, Microsoft rassure ses utilisateurs

Non, Paint ne va pas tomber complètement dans les oubliettes de l'informatique. Réagissant aux messages d'utilisateurs qui s'émouvaient d'une possible disparition du plus célèbre logiciel de dessin, Microsoft a mis les points sur les i, mardi 25 juillet, dans une note publiée sur son blog. "Paint est là pour rester, il aura juste une nouvelle maison bientôt, sur le Windows Store où il sera disponible gratuitement", écrit Microsoft, qui a accompagné du message "We still <3 MS Paint" ("Nous aimons toujours MS Paint"), dans le plus pur style Paint.

Le géant américain met aussi l'accent sur la nouvelle application Paint 3D, appelée à remplacer ce vénérable logiciel après ses trente-deux années de bons et loyaux services. Installé nativement sur la future version de Windows, Paint 3D contiendra "de nombreuses fonctionnalités connues et appréciées" des utilisateurs de Paint.

Lundi, l'abandon programmé de Paint par Microsoft avait déclenché une avalanche de messages teintés de nostalgie sur les réseaux sociaux.

Let's paint the town red in remembrance of this LEGENDARY APP pic.twitter.com/YyCUbU3JNZ — SGAG (@SGAG_SG) July 25, 2017