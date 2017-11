Plusieurs sites internet inaccessibles à cause d'une panne électrique chez l'hébergeur français OVH

Panique sur le web français. L'hébergeur français de sites web OVH, troisième acteur mondial du secteur, est victime jeudi 9 novembre d'une importante panne électrique touchant deux centres de données situés à Strasbourg.

Sur Twitter, le PDG de l'entreprise, Octave Klaba, a précisé que les deux lignes EDF alimentant en énergie les centres de données avaient lâché, tandis que les deux chaînes de groupes électrogènes chargées de prendre le relais en cas de problème "se sont mises en défaut". En outre, un "souci sur le réseau optique en Europe" qui relie les centres de données de Strasbourg et de Gravelines (Nord) à internet est également signalé par le dirigeant.

En plus de souci sur SBG, nous avons le souci sur le réseau optique en Europe qui interconnecte RBX et GRA avec les POP. Il est down (!!).