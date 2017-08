Grâce aux internautes, un jeune garçon autiste reçoit 4 300 lettres pour son anniversaire

L'appel a fonctionné, au-delà de ses espérances. Lundi 7 août, Laurent Bordet publie un message sur les réseaux sociaux : son fils Kévin va fêter ses 11 ans. Autiste, le jeune garçon a peu d'amis et personne pour venir à sa fête d'anniversaire, prévue dix jours plus tard, le jeudi 17 août. Alors, le père de famille compte sur la solidarité des internautes pour envoyer "un petit geste, une carte ou un dessin". Appel entendu : le petit garçon a reçu plus de 4 300 lettres et 77 colis, raconte France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Coucou, je partage l'appel d'un papa pour son fils autiste,dont c'est bientôt d'anniversaire, qui souhaiterait recevoir des lettres#RT svp pic.twitter.com/uWt1S73Ecy — Ourson ☭ (@Ramm_Lu) 7 août 2017

Les cartons, nombreux, s'entassent dans le domicile familial : "On a acheté des classeurs exprès, raconte sa mère Myriam Bordet à France Bleu Isère. Tout est trié pour que Kévin puisse feuilleter les dessins et les lettres qu'il a reçu." Les paquets affluent de partout dans le monde : du Brésil, des Etats-Unis, de Dubai ou d'Angleterre...

Un maillot de l'OM dédicacé

Dans le courrier, Kevin a notamment reçu un maillot dédicacé de l'Olympique de Marseille, son équipe préférée. Grâce à la solidarité des donateurs sur internet, une supporter nommée Samira a récolté plus de 1 000 euros. De quoi lui permettre, avec sa sœur et son père, d'être reçu au stade Vélodrome par un club de supporters.

Les parents de Kévin espèrent qu'avec la médiatisation de cette histoire, il sera aussi possible de mieux faire comprendre l'autisme. "Un enfant autiste est un enfant comme les autres, il a besoin d'amour et d'attention, explique son père à France 3. Et il ne demande qu'à jouer avec ses camarades."