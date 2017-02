VIDEO. Faites le tour du monde en 80 secondes (ou presque) grâce à Google Maps et Google Earth

Traverser Rome, passer par Venise, survoler la tour Eiffel à Paris, se retrouver devant Big Ben à Londres... C'est ce que propose le graphiste et vidéaste italien Matteo Archondis dans une vidéo de 2 minutes et 30 secondes, réalisée à partir de 3 305 images de Google Maps et Google Earth, d'après le site Mashable (en anglais). La vidéo a été mise en ligne sur YouTube, mercredi 8 février, et a déjà été visionnée plus de 40 000 fois.

Ce tour du monde en 80 secondes (un peu plus, d'accord) se poursuit, toujours grâce à l'outil de cartographie du géant américain, de la Sagrada Familia à Barcelone au Christ Rédempteur à Rio de Janeiro, en passant par la statue de la Liberté à New York. Quelques secondes plus tard, nous voilà sur le Golden Gate de San Francisco, puis au Grand Canyon, au Groenland et enfin sur l'Everest, le tout sans avoir subi le décalage horaire.