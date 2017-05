Google : des utilisateurs de Gmail victimes d'une tentative de phishing

Si vous avez un compte Google, attention. L'entreprise met en garde ses utilisateurs contre une tentative de phishing, rapporte The Guardian (en anglais), jeudi 4 mai. Plusieurs utilisateurs ont reçu un mail les invitant à modifier un Google Docs en cliquant sur un lien.

Phishing (or malware) Google Doc links that appear to come from people you may know are going around. DELETE THE EMAIL. DON'T CLICK. pic.twitter.com/fSZcS7ljhu