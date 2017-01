Foot : le Français Sagna devra s'expliquer après un message contre l'arbitrage

Outre-Manche, on ne badine pas avec les arbitres. Le joueur français Bacary Sagna est ainsi sommé de fournir des explications après avoir critiqué les hommes en noirs, à l'issue de la rencontre entre Manchester City et Burnley (2-1). "10 contre 12... Mais on se bat et on gagne en équipe", avait posté le défenseur sur Instagram, après la victoire de son équipe, pourtant réduite à dix. Cet écart de langage n'a pas du tout plu aux autorités du foot anglais.

Bacary Sagna has been asked to explain his Instagram post yesterday by the FA and could face action, he has until 5pm on Friday to respond. pic.twitter.com/icnbeEK6cz