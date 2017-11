Des montagnes à Paris ? Les internautes se moquent d'un montage diffusé sur Twitter

Un couple d'amoureux qui se dirigent vers la tour Eiffel, avec pour arrière-plan, de belles montagnes bucoliques ? L'image fantaisiste de Paris a de quoi étonner. C'est pourtant ce montage qu'a choisi le compte Twitter @ItsTravelVibes pour vanter les charmes de la capitale.

Let's go to France pic.twitter.com/uuX1QqkuI6 — Travel Vibes (@ItsTravelVibes) 11 novembre 2017

Cette photo (manifestement retouchée), publiée samedi 11 novembre, a fait l'objet de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux. Un internaute a choisi de répondre à ce post par une photo d'un train traversant la montagne avec ce commentaire : "Rare séquence du magnifique RER A en route pour Châtelet-les-Halles."

Rare footage of wonderful RER A on its way to Chatelet-les-Halles #Paris pic.twitter.com/PYg7KUZuGo — Chaff (@Chafcouloff) 19 novembre 2017

Un autre a publié une photo de SUV devant un paysage désert à l'aube. "La routine matinale d'un travailleur parisien se réjouissant d'un lever de soleil sur le boulevard périphérique, porte d'Aubervilliers", écrit-il.

Morning routine of a Parisian worker enjoying the morning sunrise at the Boulevard Périphérique Porte d’Aubervilliers #Paris pic.twitter.com/zHuvtNXhlz — nicolas (@yujinebokusu) 19 novembre 2017

Un internaute poste aussi la photo d'une plage paradisiaque pour évoquer Paris Plage, tandis qu'un autre publie une photo d'un bel aquarium pour citer "la ligne 1 sous la Seine" ou encore un paysage de rêve avec ce commentaire : "Vous pouvez aussi bénéficier d'un merveilleux petit-déjeuner à la tour Eiffel."

Young lovers chilling on a sunny afternoon during famous Paris-Plage event. French way of life at its best pic.twitter.com/lu3slweMtg — Nicolas R. (@raggnic) 19 novembre 2017

Also, you can eat Kebap for 5 €, while you're in the underground : Metro Ligne 1 under the Seine. pic.twitter.com/TsAffY4LDk — ɴо (@Whiiteless) 19 novembre 2017